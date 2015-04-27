الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 سيدات من باحات "الأقصى"

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، أربع سيدات من باحات المسجد الأقصى المبارك فى القدس المحتلة، فيما تم اعتقال أسير محرر غرب الخليل، ومداهمة منازل عدد من الأسرى المحررين فى جنين.

فقد اعتقلت شرطة الاحتلال كلا من: سعاد عبيدية، وايمان أبو سنينة، وسلوى وإكرام غزاوي، واقتادتهن إلى مركز التحقيق والتوقيف المعروف باسم "القشلة" فى باب الخليل بالقدس القديمة للتحقيق.

>وفى السياق ذاته، أخضعت شرطة الاحتلال عددا كبيراً من روّاد المسجد الأقصى من الجنسين ومن كافة الأعمار للتفتيش والتدقيق فى بطاقاتهم الشخصية.

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، أسيرا محررا من بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية.

>وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عماد عبد العزيز عبدالله البطران (40 عاماً) من بلدة إذنا بعد تقييده ومحاولة الاعتداء عليه أمام أطفاله وتفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة شبان على حواجز عسكرية فى محافظة جنين، وداهمت منازل عدد من الأسرى المحررين.

وأفادت مصادر أمنية وأصحاب المنازل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أمان تميم حردان (27 عاما) من جنين على الحاجز العسكرى "شافى شامرون"، وأنس عبد الرؤوف عبادى (23 عاما) من قرية طورة أثناء عبوره الحاجز العسكرى "برطعة"، والشاب محمد محمود قبها (32 عاما) من قرية طورة أثناء مروره على الحاجز العسكرى المقام على مدخل قرية "أم الريحان" فى منطقة يعبد جنوب غرب جنين، واعتقلت عبد بسام ابو عبيد (20 عاما) من مدينة جنين.

وفى السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، وداهمت منازل ثلاثة أسرى محررين، وهددتهم بالاعتقال فى حال مارسوا أعمال سياسية - حسب ادعائهم، وتعود المنازل لكل من الشقيقين حمزه (43 عاما) وأنس قعقور ( 28 عاما)، ومنزل مصطفى الوزني.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال فى محيط دوار زايد، وواد عز الدين، وسط إطلاق القنابل الصوتية، والأعيرة المعدنية ، وفى بلدة السيلة الحارثية غربا، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى المحررين، وهددت بإعادة اعتقالهم.

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