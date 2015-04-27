"حزب الله" يجدد دعم "ميشال عون" لرئاسة لبنان.. ويؤكد: لا نعطل الانتخابات

جدد حزب الله اللبنانى، دعمه ترشح العماد ميشال عون، رئيساً للبنان، مؤكداً على لسان حسن الموسوى، عضو الحزب عن كتلة الوفاء للمقاومة، أنه لا يسعى لتعطيل الانتخابات الرئاسية بأى شكل من الأشكال.

وقال الموسوى فى تصريحات له على هامش مؤتمر شعبى فى بلدة "البزالية" : "حزب الله حريص على التفاهم داخل الحكومة ومتابعة المجلس النيابى لدوره التشريعى، واتهامنا بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية لا سند لها، ويجب أن يتم اختيار رئيس يحفظ للبنان سيادته واستقلاله".

وأضاف : "الحزب ثابت فى وقوفه إلى جانب ترشيح العماد ميشال عون، رئيساً للجمهورية، لما له من مواقف وطنية وحرصه على حفظ وسلامة لبنان والعرب والمسيحيين من جهة، وعداءه للكيان الصهيونى من جهة أخرى، والحزب لا يمكن يوافق على رئيس لا يعتقد ولا يؤمن بأن إسرائيل هى العدو".

واستطرد الموسوى : "الفاعلين فى المشهد والواقع اللبنانى والمؤثرين فيه لا يريدون فوضى، وحزب الله أحرص ما يكون على استتباب الأمن، وهو منشغل فى الدفاع عن لبنان ومصيره، فيما ينشغل آخرين بمكاسبهم السياسية".