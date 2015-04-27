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11 مايو .. الحكم فى اتهام إبراهيم عيسى بسب وقذف أمناء الشرطة

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11 مايو .. الحكم فى اتهام إبراهيم عيسى بسب وقذف أمناء الشرطة 11 مايو .. الحكم فى اتهام إبراهيم عيسى بسب وقذف أمناء الشرطة
حجزت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وسكرتارية ضياء الدين, ومصطفى رشدى اليوم الاثنين جلسة 11 مايو القادم للنطق بالحكم على الإعلامى إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة التحرير سابقا، وصحفية بذات الجريدة فى الدعوى التى أقامها ضدهما أعضاء مجلس إدارة ائتلاف أمناء الشرطة بالجيزة وتتهمهما بسب وقذف أمناء الشرطة .

تضمنت أوراق القضية، أن الجريدة نشرت مقالا لصحفية بتاريخ 13 ديسمبر 2014 بعنوان "الشعب يريد إسقاط دولة أمناء الشرطة"، وجاء فيه أن أمناء الشرطة، يفرضون الإتاوات على أصحاب المحال التجارية والسائقين، وحولوا حجز الأقسام إلى حجر للتعذيب لإجبار السجناء على الخضوع والطاعة الامر الذى دفع عدد من اعضاء مجلس إدارة ائتلاف امناء الشرطة الى إقامة دعوى قضائية .

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