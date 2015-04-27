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انتشار "الخنافس المنقطة" على الكورنيش يثير استياء أهالى الإسكندرية

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انتشار "الخنافس المنقطة" على الكورنيش يثير استياء أهالى الإسكندرية انتشار "الخنافس المنقطة" على الكورنيش يثير استياء أهالى الإسكندرية
فوجئ أهالى الإسكندرية بانتشار كبير لحشرة الدعسوقيات أو الخنافس المنقطة، حيث انتشرت بكميات كبيرة فى طريق الكورنيش ومساحات واسعة من المناطق القريبة من البحر والحدائق العامة بالإسكندرية، الأمر الذى أثار استياء أهالى الإسكندرية، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة ولجوء كثير من المواطنين إلى الشواطئ والمتنزهات.

من جانبها، نشرت صفحة كلية الطب بجامعة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعى الـ"فيس بوك"، بيانًا أوضحت فيه أن الحشرة التى انتشرت مؤخرًا هى حشرة الدعسوقيات أو الخنافس المنقطة وهى حشرات تعتبر من إحدى فصائل الخنفساء المعروفة ومن ذوات التطور الكامل تنتشر فى أغلب بقاع الأرض يوجد منها أكثر من 5000 نوع فى أمريكا الشمالية وحدها عرف منها أكثر من 450 نوعًا.

وتتميز الخنفساء المنقطة بصغر حجمها مقارنة ببقية عائلات الخنافس إذ يبلغ طولها من 1 إلى 8 على ألف من المتر، كما أن ألوانها متعددة الأحمر والأصفر والأبيض والقاتم، وهى تعتبر من المفترسات المفيدة للفلاح سواء على صعيد افتراس المن والهوام الضارة أو المساعدة فى عملية التلقيح خلال موسم البرد تبدأ الخنافس فترة السبات.

وأوضح البيان أن التزاوج يحدث فى الربيع أو الصيف وهو سبب انتشار تلك الحشرة حيث تضع الأنثى ما بين 3 و300 بيضة .

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