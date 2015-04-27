بحث استقبال حالات الطوارئ فى مستشفيات بنى سويف الخاصة

عقد اليوم الاثنين الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف اجتماعا مع مديرى وأصحاب المستشفيات الخاصة بالمحافظة، لبحث المعوقات التى تواجههم فى تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن، ومناقشة تذليلها من خلال التنسيق والتعاون بين الصحة وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية والمعاونة .

تطرق الاجتماع لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالعلاج على نفقة الدولة لحالات الطوارئ بالمستشفيات الخاصة فى أول 48 ساعة من وصول الحالات للمستشفيات، بالإضافة إلى مناقشة نظام الإحالة بين المستشفيات للحالات المحولة داخل نطاق ومستشفيات المحافظة إلى المستشفيات خارج نطاق المحافظة خاصة القاهرة الكبرى.