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ننشر تعديلات جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف

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أجرت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف اليوم الاثنين برئاسة عزت بيومى وكيل الوزارة بعض التعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى (لطلبة الصف الثالث الاعدادى ) للعام الدراسى 2014/2015م , وذلك فى سبيل إيجاد متسع من الوقت للتحصيل والتركيز.

حيث تم تعديل تسكين مادة اللغة الأجنبية مع التربية الفنية يوم الأربعاء 13مايو, بدلا من مادتى الدراسات الاجتماعية والهندسة اللتين تم تسكينهما يوم السبت 16 مايو ، وبالنسبة للطلاب متخلفى الفصل الدراسى الأول فقد تم تعديل تسكين مادة اللغة الأجنبية مع التربية الفنية يوم الثلاثاء 19 مايو, بدلا من مادتى الدراسات الاجتماعية والهندسة اللتين تم تسكينهما يوم الخميس 21 مايو.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية -اليوم السابع -4 -2015
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جدول امتحانات الشهادة الاعدادية

جدول متخلفى الدور الاول للشهادة الاعدادية -اليوم السابع -4 -2015
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جدول متخلفى الدور الاول للشهادة الاعدادية


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