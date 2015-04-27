إصدار خطابات تأمين صحى لحالات الطوارئ بمستشفيات البحيرة خلال 48 ساعة

قرر مجلس الصحة الإقليمى بالبحيرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، تذليل العقبات التى تعترض تقديم الخدمات العلاجية المناسبة للمواطنين داخل المستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة، وقيام فرع التأمين الصحى بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، بإصدار خطابات تأمين صحى فورًا لحالات الطوارئ خلال 48 ساعة من دخول الحالة قسم الطوارئ، تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال مرضى الطوارئ بجميع المستشفيات والمراكز الخاصة مع التزام التأمين الصحى ومديرية الصحة بتوفير رقم تليفون محدد (أرضى ومحمول) لتلقى بلاغات الحالات الطارئة من المستشفيات.

جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدت صباح اليوم بحضور محمد الصيرة السكرتير العام والدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة وأمين عام مكتب الرقابة والمتابعة داخل مستشفى كفر الدوار الشاملة، لتفعيل بروتوكول التعاون بين معهد دمنهور الطبى القومى ومستشفى كفر الدوار لإنشاء وتشغيل وحدة جراحة مخ وأعصاب ذات طابع خاص بالمستشفى، مع توفير العمالة الإدارية المطلوبة من تخصصات كليات التجارة والحقوق وغيرها من المتعاقدين على مشروع الخبز بالمحافظة وندبهم على المستشفيات ذات الاحتياج بمدن ومراكز المحافظة على أن تتولى تلك المستشفيات تدبير رواتبهم الشهرية.

وكذلك تذليل كل العقبات لسرعة الانتهاء من استكمال أعمال توسعة قسم العناية بمستشفى الصدر بدمنهور وحصر الاحتياجات المطلوبة لتجهيزات أقسام العناية المركزة بالمستشفيات للانتهاء منها قبل 15/6/2015، خاصة بعد الاعتمادات المالية الإضافية بمبلغ 3 ملايين و582 ألف جنيه.

وتابع: واتخاذ الإجراءات الحاسمة لغلق محطات المياه الأهلية غير المطابقة للاشتراطات الصحية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، مع مراجعة كل التحاليل الإجرائية الخاصة بعينات مياه الشرب من جميع محطات المياه، والتأكيد على الغسيل الدورى لشبكاتها.