بالصور.. محافظ الأقصر يعقد "يوم المواطن" و70طبيبا لحل أزمة نقص الأطباء

عقد محمد بدر محافظ الأقصر اليوم المفتوح "يوم المواطن" بقرية الشغب بمدينة إسنا، اليوم الاثنين، وذلك فى إطار اللقاءات الجماهيرية التى يعقدها المحافظ بصفة دورية للتعرف على مطالب واحتياجات المواطنين، وبحث مشاكلهم ووضع حلول لها.

واستمع المحافظ لأكثر من 5 ساعات لمطالب المواطنين المتعلقة بالصحة والتعليم والمرافق والإسكان والبنية التحتية.



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جانب من لقاء محافظ الأقصر مع المواطنين

>واستعرض الأهالى عددا من المتطلبات الخاصة بتشغيل مستشفى الشغب ونقص عدد الأطباء فى الوحدات الصحية، وترميم مدرسة عمر بن الخطاب، وتخصيص أرض لإنشاء مدرسة ثانوية زراعية وتطوير مدرسة الدبابية وتحويلها لتعليم أساسى، وإنشاء مكتب بريد بقرية الدبابية بدلا من عناء الذهاب لمكتب بريد الشغب، وتخصيص نقطة شرطة وتطوير مراكز شباب الشغب وحاجر الشغب والمعلا.

وأشار المواطنون إلى تدنى مستوى الخدمات والمرافق بالقرية، وانتشار النمل الأبيض بعدد من المنازل، كما طالبوا باستغلال منطقة محمية الدبابية كمزار سياحى بما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب، ورصف طريق مدخل قرية المعلا حتى المعهد الأزهرى، كما بحثوا عددا من المشاكل الخاصة بمشروع مد خطوط وإحلال وتجديد شبكات المياه المعطل منذ عام 2006 فى قرية المعلا، ومشاكل التموين، وتطبيق منظومة الخبز وتوزيع الأسطوانات.



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المحافظ وبجواره القيادات الشعبية

>وأشاد عدد من الأهالى بمنظومة الخبز، وأكدوا أنها قضت على كثير من المشاكل، مؤكدين أن معوقات تطبيقها من أصحاب المخابز وبعض مفتشى التموين، مشيرين إلى أن حصة أسطوانات البوتاجاز لم تصرف بالكامل، وأنهم يقومون بشراء أسطوانة البوتاجاز بمبلغ 35 جنيها من "السريحة".

وشكا عدد من الشباب من سوء حالة المزلقانات وارتفاع قيمة إيجارات إسكان الشباب بالقرية والتى تبلغ 480 جنيها شهريا.

من جانبه أشار محمد بدر محافظ الأقصر إلى اتخاذ خطوات جادة لتشغيل مستشفى الشغب والتى تم إنشاؤها منذ عام 1998، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لبحث إعادة طرح المبنى أو استكماله مع المقاول الحالى، كما تم تدبير مليون جنيه للمستشفى حتى يتم الانتهاء من إنشاءاتها وتجهيزها من قبل وزارة الصحة، لافتا إلى الجهود التى تبذل لعلاج مشكلة نقص الأطباء التى تعانى منها المحافظة عن طريق توفير أطباء للوحدات الصحية حيث تمت مخاطبة وزارة الصحة لزيادة عدد الأطباء وسيصل المحافظة 70 طبيبا جديدا يساهمون فى حل أزمة نقص الأطباء بالوحدات الصحية بالقرى وزيادة عدد الورديات بها.

وفيما يتعلق بالتموين وجه محافظ الأقصر رئيس مدينة إسنا محمد سيد بتنظيم عملية توزيع الأسطوانات بالتنسيق مع التموين والوحدة المحلية للقرية.



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شكوى أحد المواطنين للمحافظ

>وقال رئيس المدينة إنه سيتم عمل كشوف بأسماء أهالى القرية تضمن حصول كل مواطن على الأسطوانة من شاحنة النقل مباشرة وذلك لضبط عملية التوزيع وضمان حصول كل مواطن على أسطوانة البوتاجاز بسعر مناسب.

وأشار مدحت جعفر وكيل وزارة التموين إلى توزيع الدقيق للراغبين فى صرفه ابتداء من أول شهر مايو حيث تم توفير أكبر كمية لمدينة إسنا 850 طنا خلال هذا الشهر.

وحول ارتفاع أسعار إيجارات مساكن الشباب أشار رئيس الوحدة المحلية لقرية الشغب إلى وجود مقترح يتم دراسته بوزارة الإسكان يقضى بزيادة مدة دفع الإيجار إلى 20 سنة وذلك لتقليل قيمته.

وعن مشكلة نقص الأطباء اعترفت وكيل وزارة الصحة بها مؤكدة وجود 43 وحدة بمدينة إسنا بها 21 طبيبا فقط ويقوم الطبيب بتغطية أكثر من وحدة صحية كما أشارت إلى تحديث وتطوير غرفة علاج الأسنان بالوحدة الصحية بالشغب.



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المحافظ يستمع لأحد المواطنين

>وعقب انتهاء اليوم المفتوح قام المحافظ بجولة فى القرية شملت تفقد مبنى المستشفى وعدد من المدارس والوحدات الصحية.

كان محافظ الأقصر قد واظب منذ وصوله على عقد اليوم المفتوح أسبوعيا بكل مدن المحافظة وبدأ فى عقد اليوم المفتوح بقرى الأقصر.



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جانب من شكاوى المواطنين