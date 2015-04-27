جامعة الإسكندرية تفتتح معرض وملتقى البرامج التعليمية

افتتح الدكتور رشدى زهران المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية صباح اليوم الاثنين، الجلسة الأولى لليوم الثانى للمعرض والملتقى الثانى للبرامج التعليمية الجديدة بجامعة الاسكندرية والذى يعقد بمجمع الأنشطة الطلابية بسموحة .

وفى كلمته أكد الدكتور رشدى زهران على أهمية استعراض النماذج الناجحة فى مجال البرامج البينية ودراسة المعوقات التى واجهتها وكيفية التغلب عليها، مشيراً إلى عقد ثلاث ورش عمل لوضع المقترحات اللازمة لانشاء البرامج الجديدة والبرامج البينية بحيث تكون إحداها لكليات القطاع الطبى والصحى والأخرى لكليات الهندسة والعلوم والزراعة والثالثة لكليات المجمع النظرى والكليات التطبيقية .

شهدت الجلسة عدة عروض تقديمية لـ أ.د محمود الزلبانى عميد كلية الطب الأسبق وأ.د إسماعيل جمعة عميد كلية التجارة الأسبق وأ.د مصطفى عفيفى الأستاذ بجامعة رأس الخيمة بالامارات العربية المتحدة وأ.د محمد عبد الله من كلية التربية حيث أكد الخبراء أن البرامج البينية أصبحت ضرورة لمواجهة متطلبات سوق العمل وحل مشكلات المجتمع المختلفة بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة مؤكدين على أهمية تطوير الثقافة والوعى الأكاديمى فى ظل التطور المذهل فى الخارج وتغيير فلسفة التعليم من التلقين إلى التعليم للعمل والابداع والتطوير والتقدم

حضر الجلسة أ.د محمد عبد الكريم أباظة نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح وأ.د أحمد عثمان مدير مركز تطوير التعليم ونخبة من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .