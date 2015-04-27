استئناف سماع شهود الإثبات فى قضية "اقتحام قسم التبين"

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، جلسة سماع الشهود فى قضية اقتحام قسم التبين، المتهم فيها 47 متهمًا منهم 34 متهمًا محبوسين، و13 هاربًا، تورطوا فى اقتحام قسم التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وبدأ الجزء الثانى من الجلسة باستجواب هيئة المحكمة للشاهد السادس "معاون مباحث بقسم التبين"، وروايته عن اقتحام القسم، حيث قال إنه فوجئ بعدد من متظاهرى الإخوان متجمهرين أمام القسم، ويهتفون بهتافات مناهضة للجيش والشرطة ومؤيدة للإخوان، "منها الداخلية بلطجية"، "لازم نقتلهم زى ماقتلوا ولادنا فى رابعة"، ثم قاموا بإطلاق أعيرة خرطوش تجاه قوات الأمن المتواجدة بالقسم، وانسحب رجال الشرطة ثم قام المتجمهرون باقتحام القسم وسرقته وإحراقه.

تُعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، المختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية، وحسن مصطفى، وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة.

أسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، للمتهمين بأمر الإحالة عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.