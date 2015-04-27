أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

استئناف سماع شهود الإثبات فى قضية "اقتحام قسم التبين"

Google+ Print
استئناف سماع شهود الإثبات فى قضية "اقتحام قسم التبين" استئناف سماع شهود الإثبات فى قضية "اقتحام قسم التبين"
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، جلسة سماع الشهود فى قضية اقتحام قسم التبين، المتهم فيها 47 متهمًا منهم 34 متهمًا محبوسين، و13 هاربًا، تورطوا فى اقتحام قسم التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وبدأ الجزء الثانى من الجلسة باستجواب هيئة المحكمة للشاهد السادس "معاون مباحث بقسم التبين"، وروايته عن اقتحام القسم، حيث قال إنه فوجئ بعدد من متظاهرى الإخوان متجمهرين أمام القسم، ويهتفون بهتافات مناهضة للجيش والشرطة ومؤيدة للإخوان، "منها الداخلية بلطجية"، "لازم نقتلهم زى ماقتلوا ولادنا فى رابعة"، ثم قاموا بإطلاق أعيرة خرطوش تجاه قوات الأمن المتواجدة بالقسم، وانسحب رجال الشرطة ثم قام المتجمهرون باقتحام القسم وسرقته وإحراقه.

تُعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، المختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية، وحسن مصطفى، وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة.

أسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، للمتهمين بأمر الإحالة عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل "

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول