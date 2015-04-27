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25 مايو.. استئناف التحقيق مع 12 مستشارا فى انتمائهم لقضاة من أجل مصر

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25 مايو.. استئناف التحقيق مع 12 مستشارا فى انتمائهم لقضاة من أجل مصر 25 مايو.. استئناف التحقيق مع 12 مستشارا فى انتمائهم لقضاة من أجل مصر
حدد مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة، اليوم الاثنين، 25 مايو القادم لعقد جلسة التحقيق الثانية مع 12 مستشارا على خلفية اتهامهم بالانتماء لحركة "قضاة من أجل " والتظاهر للمطالبة بحضور الجمعية العمومية فى فترة الرئيس المعزول محمد مرسى وذلك بعد انتهاء التحقيق معهم أمس الأحد.

جاء ذلك بعد أن قرر المستشار محفوظ صابر وزير العدل، إحالة عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة، إلى مجلس التأديب المختص.

يشار إلى أنه سبق وطلبت الهيئة من وزير العدل، الإذن بإقامة الدعوى التأديبية ضد المذكورين، طبقا لأحكام القانون، منذ أكثر من شهر وذلك فى ختام التحقيقات التى أجريت معهم وأصدر وزير العدل موافقته برقم 1691 لسنة 2015 على إحالة المستشارين الذين تبين أنهم ينتمون لحركة قضاة من أجل مصر، لمجلس التأديب، وتم إعلانهم قانونا بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية قبلهم.

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