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السجن 10 سنوات لمتهم قتل ابن عمته أثناء فضه مشاجرة بسوهاج

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السجن 10 سنوات لمتهم قتل ابن عمته أثناء فضه مشاجرة بسوهاج السجن 10 سنوات لمتهم قتل ابن عمته أثناء فضه مشاجرة بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الاثنين، بمعاقبة المتهم "موافق.ح.م" بالسجن 10 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "محمد.خ" نجل عمة المتهم، أثناء مشاجرة بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى كامل، وعضوية المستشارين سامى وجيه، وأحمد محمد فراج، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلق نارى من سلاح آلى، وكشفت تحريات المباحث حدوث مشاجرة بين المتهم وآخرين فقام المجنى عليه "ابن عمة المتهم" بمحاولة فض المشاجرة أثناء إطلاق المتهم الأعيرة النارية من سلاح آلى، مما أدى إلى إصابته بطلق نارى ولقى مصرعه فى الحال.

تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة القتل الخطأ وحيازة سلاح آلى وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365