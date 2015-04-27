المؤبد لـ5 من أنصار الإخوان بدمياط بتهمة التجمهر

قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثالثة برئاسة المستشار السيد سرحان بمعاقبة 5 من أنصار جماعة الإخوان بدمياط بالسجن المؤبد غيابيا بتهمة التجمهر والتظاهر بدون ترخيص.

وكان المحامى العام لنيابات دمياط قد أحال كلا من على عوض السبع والسيد رمضان ومحمد عادل بلبولة وإسلام على أبو رحاب وعلام علام السبع من قرية البصارطة مركز دمياط لمحكمة الجنايات، لقيامهم بالتجمهر فى 31 أكتوبر الماضى.

وقررت المحكمة مد أجل الحكم فى القضية رقم 838 لسنة 2014 والمتهم فيها كل من عبد الرحمن تيسير محمد عبد الله دبا محبوس، وإبراهيم عبده عليوة، محبوس، ومحمود محمد كمال حسن، محبوس، وأحمد صفوت سليمان السيد الأدهم، طفل، مفرج عنه، ومازن محمد محمد على غنيم، محبوس، وشقيقه خالد محبوس، وعبد الناصر إبراهيم عطية أحمد،محبوس، وخالد محمد خالد أبو العنين، محبوس، وصابر صبرى إبراهيم محمد، محبوس، ومحمد عبد الله دبا، هارب، ومحمد حسن حسانين مصطفى، طفل مفرج عنه، ومحمد نشأت على خضر، طفل مفرج عنه، إلى جلسة 29 يونيو.

تعود أحداث القضية إلى 7 أبريل 2014 بدائرة مركز كفر سعد، حيث اتلفوا السيارة رقم ى ى ط 752 الخاصة بالمجنى عليه شريف عبد المنعم جبر ودراجة بخارية للمجنى عليه صلاح أحمد صالح وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وتجمهروا وانضموا لجماعة محظورة.