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المؤبد غيابيا لـ 4 قيادات إخوان بينهم قاتل رئيس مباحث الجناين بالسويس

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المؤبد غيابيا لـ 4 قيادات إخوان بينهم قاتل رئيس مباحث الجناين بالسويس المؤبد غيابيا لـ 4 قيادات إخوان بينهم قاتل رئيس مباحث الجناين بالسويس
قضت المحكمة العسكرية فى السويس اليوم بالسجن المؤبد على 4 من قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين، كما عاقبت 4 آخرين بالسجن 15 سنة لارتكابهم أعمال عنف وتخريب وترويع المواطنين واستهداف عناصر الجيش والشرطة وقطع الطرق.

كانت المحكمة العسكرية قد حجزت القضية رقم 30 لسنه 2015 جنايات عسكرية، للنطق بالحكم، فى جلسة الاسبوع الماضي، وتعود أحداث القضية لمنتصف عام 2014، حين قامت مسيرة للجماعة الارهابية بالتعدى على عناصر الجيش والشرطة بمنطقة الخدمات، وبمحيط ديوان عام المحافظة، بجانب قطع الطريق بشارع الشهداء والتحريض على العنف والتخريب، وحيازة أسلحة نارية.

وكشف مصدر مسئول أن من بين المتهمين المحكوم عليهم بالمؤبد غيابيا أحمد محمود أمين حزب الحرية والعدالة المنحل، بالاضافة للمتهم الارهابى عبد الرحمن الجبرتى والمتهم بقتل الشهيد المقدم محمد سويلم رئيس مباحث الجناين.


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