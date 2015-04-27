"جنح العجوزة" تحيل دعوى رئيس الزمالك ضد صلاح دياب إلى النيابة

أحالت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عمرو حسانين وسكرتارية سامى أبو غريب الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك ضد رجل الأعمال صلاح دياب ويتهمه فيها بالسب والقذف إلى النيابة العامة لعدم الاختصاص.

وكان أحمد خطاب، مدير نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وتحت إشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، أمر بإحالة رجل الأعمال "صلاح دياب" إلى محكمة الجنح لاتهامه بسب وقذف رئيس نادى الزمالك، وحددت النيابة جلسة 27 أبريل الحالى لبدء المحاكمة.

جاء ذلك بعد أن تقدم رئيس نادى الزمالك ببلاغ إلى النيابة اتهم فيه رجل الأعمال بسبه وقذفه من خلال مكالمة هاتفية بينهما، على خلفية نزاع بين رئيس نادى الزمالك والمشكو فى حقه بسبب بناء الأخير بوابة حول سور الزمالك، وهو ما أثر بالسلب على المحلات الموجودة، وتضرر بعض أصحاب المحال، ومن بينهم المشكو فى حقه.