قاضى"اقتحام قسم التبين"يسمح لسيدة بلقاء ابنها المتهم عقب الجلسة

فى لافتة إنسانية قررت محكمة جنايات القاهرة، السماح لـ "شلبانة السيد"، بمقابلة ابنها المتهم فى قضية اقتحام قسم التبين، عبد الفضيل محمد عبد الفضيل، عقب انتهاء جلسة اليوم.

جاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، التى تنظر محاكمة 47 متهمًا فى أحداث اقتحام قسم التبين، بعدما بكت شلبانة اثناء الجلسة مطالبة هيئة المحكمة بلقاء ابنها، قائلة : " نفسى أشوف ابني.. ومعنديش فلوس أعمل له زيارة .. نفسى اشوفه .. هو اللى بيصرف علينا وأخته ماتت مصابة بالسرطان ومشفهاش"، وطالب رئيس المحكمة الأمن المسئول عن ترحيل المتهم بتركه مع والدته منفردين، إلى أن يتم ترحيل المتهمين.

طالب دفاع المتهمين بتمكينه من الاطلاع على التقرير الخاص بالتلفيات التى أحدثتها التظاهرات بقسم التبين وعرض شاهد الاثبات السادس على الطب الشرعى للوقوف على طبيعة الإصابة ومصدرها ونوع العيار المستخرج من جسده، كما طالب بالادعاء مدنيا ضد وزير الداخلية بصفته بقيمة 10 الاف جنيه بتهمة البلاغ الكاذب ردا على الدعوى المدنية المقامة من الدولة ضد المتهمين بسبب التلفيات التى احدثتها الاحتجاجات مع اخلاء سبيل جميع المتهمين على ذمة القضية.