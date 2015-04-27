شاهد بــ"اقتحام قسم التبين": المتجمهرون أمام القسم رفعوا أعلام القاعدة

قال ضابط الشرطة، شاهد الإثبات السادس بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم التبين" إن عدد المتجمهرين أمام القسم خلال الأحداث بلغ اكثر من ٥٠٠ شخص ، وأن هدفهم كان اقتحام القسم وقتل كل من بداخله.

وأضاف الضابط بجلسة محاكمة 46 متهماً فى أحداث اقتحام قسم التبين،أن بعض المتجمهرين رفعوا أعلام تنظيم القاعدة، ورددوا هتافات تحرض على اقتحام القسم والثأر من كل ضابط ومجند ردًا على فض اعتصام رابعة العدوية.

وبسؤاله عن الآلية التى اتبعها المهاجمون للقسم، أكد الشاهد أن المتجمهرين كانوا يحملون أسلحة آلية وخرطوش وزجاجات المولوتوف ألقوها بكثافة ، مما تسبب فى إشتعال النيران بالقسم.

تُعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطيه ، حسن مصطفى وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة.