نقيب محامى القاهرة: تجميد السلطة القضائية خطوة صحيحة ستزيل الاحتقان

قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن تصريحات أحد قيادات الحرية والعدالة بشأن تجميد مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية ـ إن صحت ـ ستزيل حالة الاحتقان الموجودة بين السلطتين القضائية والتشريعية، وسيكون قرارا حكيما وخطوة على الطريق الصحيح.

وأضاف "عثمان"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية مطروحة مناقشته أمام مجلس شورى باطل وفى ظل جو يسوده حالة احتقان فى المجتمع المصرى، ودون الرجوع للقضاة والهيئات القضائية الأخرى، مشيرا إلى أن إصدار القانون يجب أن يستغرق الوقت الكافى ويتم دراسته ومناقشته بتأنٍ ليلبى كل طموحات وآمال الشعب المصرى فى عدالة ناجزة ويحقق الاستقلال الكامل للقضاء والذى يعد ضمانة للحريات والحقوق لكل المواطنين.

وتابع: "إصلاح القضاء أحد مطالب الثورة وإننا جميعا مع الإصلاح لكن الإصلاح من أجل الشعب والعدالة باعتبار استقلال القضاء هو ضمانة لكل أبناء الوطن، أما الأسلوب الذى تم اتباعه فى الاعتداء على القضاء وحصار المحاكم لإصدار حكام على نحو معين أمر يفقد ثقة الناس فى القضاء، وعندئذ تسود شريعة الغاب وتسقط دولة سيادة القانون".

وطالب بتفعيل نسبة الـ25% لتعيين المحامين فى القضاء المنصوص عليه فى قانون السلطة القضائية، ليستفيد منها كل المحامين ويكون معيار الكفاءة الانتماء المهنى والتفوق وليس الانتماء الحزبى.

وشدد نقيب محامى شمال القاهرة على أن إقالة النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، وتكليف مجلس القضاء الأعلى بترشيح نائب عام مستقل، وإقالة حكومة هشام قنديل "الفاشلة" سيكون ذلك من سبيله الحفاظ على مصر ويخفف حدة الاحتقان وحالة الاستقطاب السائدة فى المجتمع المصرى وخطوة على الطرق الصحيحة.