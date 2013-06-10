أخبار عاجلة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصر 365

نقيب محامى القاهرة: تجميد السلطة القضائية خطوة صحيحة ستزيل الاحتقان

Google+ Print
نقيب محامى القاهرة: تجميد السلطة القضائية خطوة صحيحة ستزيل الاحتقان نقيب محامى القاهرة: تجميد السلطة القضائية خطوة صحيحة ستزيل الاحتقان

قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن تصريحات أحد قيادات الحرية والعدالة بشأن تجميد مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية ـ إن صحت ـ ستزيل حالة الاحتقان الموجودة بين السلطتين القضائية والتشريعية، وسيكون قرارا حكيما وخطوة على الطريق الصحيح.

وأضاف "عثمان"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية مطروحة مناقشته أمام مجلس شورى باطل وفى ظل جو يسوده حالة احتقان فى المجتمع المصرى، ودون الرجوع للقضاة والهيئات القضائية الأخرى، مشيرا إلى أن إصدار القانون يجب أن يستغرق الوقت الكافى ويتم دراسته ومناقشته بتأنٍ ليلبى كل طموحات وآمال الشعب المصرى فى عدالة ناجزة ويحقق الاستقلال الكامل للقضاء والذى يعد ضمانة للحريات والحقوق لكل المواطنين.

وتابع: "إصلاح القضاء أحد مطالب الثورة وإننا جميعا مع الإصلاح لكن الإصلاح من أجل الشعب والعدالة باعتبار استقلال القضاء هو ضمانة لكل أبناء الوطن، أما الأسلوب الذى تم اتباعه فى الاعتداء على القضاء وحصار المحاكم لإصدار حكام على نحو معين أمر يفقد ثقة الناس فى القضاء، وعندئذ تسود شريعة الغاب وتسقط دولة سيادة القانون".

وطالب بتفعيل نسبة الـ25% لتعيين المحامين فى القضاء المنصوص عليه فى قانون السلطة القضائية، ليستفيد منها كل المحامين ويكون معيار الكفاءة الانتماء المهنى والتفوق وليس الانتماء الحزبى.

وشدد نقيب محامى شمال القاهرة على أن إقالة النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، وتكليف مجلس القضاء الأعلى بترشيح نائب عام مستقل، وإقالة حكومة هشام قنديل "الفاشلة" سيكون ذلك من سبيله الحفاظ على ويخفف حدة الاحتقان وحالة الاستقطاب السائدة فى المجتمع المصرى وخطوة على الطرق الصحيحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد