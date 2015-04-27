إدين أزار يوضح.. لماذا هو الأفضل هذا الموسم في الدوري الإنجليزي

أوضح إدين أزار نجم تشيلسي الإنجليزي كيف استعد ليقدم موسما استثنائيا وفي النهاية زينه بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري 2014-2015.

تم اختيار أزار من قبل اللاعبين والصحفيين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح الأفضل في موسم يوشك تشيلسي على الظفر فيه بلقب الدوري.

وقال أزار عن ذلك فيما أبرزه تشيلسي عبر موقعه الالكتروني: "منذ بداية الموسم وأنا أفكر في أمر جائزة أفضل لاعبي العالم".

وأوضح "أحاول أن أسجل أهدافا أكثر. وأحاول أن أكون حاسما في المباريات الكبرى، وأظن أنني نجحت في الأمرين".

وسجل أزار في مانشستر يونايتد هدفا الاسبوع المنصرم منح تشيلسي فوزا هاما على الشياطين الحمر في ملعب ستامفورد بريدج.

وتابع البلجيكي صاحب الـ24 عاما "أشكر كل من صوت لي. فخور بفوزي بأصوات اللاعبين لأنهم أكثر من يعرفون كل شيء يخصنا ويخص كرة القدم".

مورينيو

وعن مدربه في تشيلسي جوزيه مورينيو، أشاد إدين أزار "إنه رجل رائع. أعرف بسببه جيدا ما هو مطلوب مني في أرض الملعب. وهو يعطيني حريتي كذلك للنجاح".

وأكمل "نتحدث أحيانا وأستفيد جدا من العمل معه. وأتمنى مستقبلا الفوز بجوائز أكثر".

هل الموسم رائع يا أزار؟

يجيب النجم المتميز "ربما. لم نفز بالدوري بعد. لقب الدوري هو هدفنا الرئيسي ولهذا لن أقول الموسم متميز سأقول ربما".