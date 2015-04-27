ويليان: نحاول نسيان ما حدث في المونديال والبرازيل دائما مرشحة للفوز

أكد ويليان لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي أن لاعبي المنتخب البرازيلي يحاولون نسيان ما حدث في كأس العالم ويسعون للمنافسة على بطولة كوبا أمريكا القادمة.

وأشار ويليان إلى أن دونجا مدرب المنتخب الحالي يحاول تغيير طريقة لعب الفريق شيئا فشيئا بعد الخسارة القاسية التي تعرضت لها البرازيل في كأس العالم بنصف النهائي 7-1 أمام ألمانيا.

ويليان تحدث إلى صحيفة (ماركا) الإسبانية عن استعدادات المنتخب البرازيلي لبطولة كوبا أمريكا الصيف المقبل بتشيلي والتي سيلعب فيها "السيليساو" في المجموعة الثالثة إلى جانب فنزويلا، بيرو وكولومبيا.

قال صاحب الـ26 عاما:"البرازيل دائما مرشحة ولديها الفرصة للفوز بالألقاب، ولكن لا يمكننا الحديث عن أننا المرشح الأول".

وأضاف "الأمور متقاربة في عالم كرة القدم، وأثق بأننا سنقاتل لتحقيق البطولة".

وأردف "كل مدرب لديه فلسفته الخاصة وطريقة العمل الخاصة به.. مع دونجا، نغير طريقة اللعب شيئا فشيئا.. نحاول نسيان ما حدث في كأس العالم".

وأتم "كلنا كنا في حالة حزن وقلق، لا نريد التفكير في كأس العالم.. نريد إعادة الثقة المفقودة من الجمهور البرازيلي".