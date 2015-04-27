تحليل - الرجل الذي لا يعرف مانشستر يونايتد الفوز بدونه

في غياب مايكل كاريك مانشستر يونايتد لم يفز إلا في 37% من مبارياته. ربما هذا كان السبب الرئيسي لهبوط مستوى الشياطين الحمر في الاسبوعين الأخيرين.

يونايتد فاز على ليفربول ومانشستر سيتي وقدم مباريات ممتازة في وجود مايكل كاريك.

ثم غاب النجم المخضرم، ليخسر يونايتد أمام تشيلسي بهدف ثم بثلاثية أمام إيفرتون.

وأبرزت شبكة بليتشر ريبورت تحليلا عن قيمة كاريك في وسط ملعب مانشستر يونايتد.

مع كاريك فاز يونايتد بـ72% من مبارياته، وبدونه فاز فقط في 37%.

مع كاريك خسر يونايتد في 5.9% من مبارياته هذا الموسم. وفي غيابه خسر يونايتد 34.8% من مبارياته.

ويقول جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد الأسبق والمحلل حاليا في شبكة سكاي سبورتس: "حين يغيب كاريك لا يفتقد الفريق فقط للتنظيم بل للرجل الوحيد الذي ينقل الكرة إلى الأمام".