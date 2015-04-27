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بالصور.. محافظ الأقصر: مليون جنيه لاستكمال مستشفي الشغب

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بالصور.. محافظ الأقصر: مليون جنيه لاستكمال مستشفي الشغب بالصور.. محافظ الأقصر: مليون جنيه لاستكمال مستشفي الشغب

 

جانب من اللقاء

أعلن الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، عن تخصيص مليون جنيه لاستكمال مستشفي قرية الشغب التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة .

وأكد بدر خلال لقائه بالمواطنين في اليوم المفتوح أنه سيسعي لشتغيل المستشفي وتوفير ما يحتاجه من أجهزة طبية وكوادر بشرية بالتنسيق مع وزير الصحة في أقرب وقت .

وأشار المحافظ الي انه تم التنسيق مع وزارة الصحة لبحث اعادة طرح المبني الذي تم انشاؤه في عام 1998. ولفت بدر الي الجهود التي تبذل لعلاج مشكلة نقص الاطباء التي تعاني منها المحافظة عن طريق توفير اطباء للوحدات الصحية حيث تم مخاطبة وزارة الصحة لزيادة عدد الاطباء وسيصل المحافظة 70 طبيب جديد يساهمون في حل ازمة نقص الاطباء بالوحدات الصحية بالقري وزيادة عدد الورديات بها .​

 

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