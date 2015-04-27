تقارير - لاعبو ميلان ينقسمون بسبب إنزاجي.. ودي يونج: انت لا تستحق موقعك

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن غرفة ملابس ميلان انقسمت بسبب موقف اللاعبين من فيليبو إنزاجي مدرب الفريق، والذي انتقدهم بعد الخسارة من أودينيزي الأخيرة.

ميلان خسر من أودينيزي 2-1 في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي، ليستقر في المركز العاشر.

وذكرت العديد من المواقع الإيطالية أن صحيفتي "كوريير ديللو سبورت" و"جازيتا ديللو سبورت" الورقيتين أشارا إلى وجود انقسام بين اللاعبين في ميلان بسبب إنزاجي.

وأشارت التقارير إلى أن إنزاجي قال للاعبيه في غرفة خلع الملابس عقب المباراة "أنتم لا تستحقون اللعب لميلان".

وأثارت كلمات إنزاجي غضب نيجيل دي يونج لاعب الوسط الهولندي الذي رد مباشرة على مدربه "وأنت لا تستحق تدريب ميلان"، بحسب ما زعمت به التقارير.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن الفريق بات منقسما بسبب إنزاجي، حيث يقود الثنائي الفرنسي فيليب مكسيس وجيريمي مينيز جبهة لمساندة المدرب.

فيما يقود ماتيا ديسترو وأليسيو تشيرشي جبهة مضادة.