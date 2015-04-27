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إصابة واين روني في الركبة

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إصابة واين روني في الركبة إصابة واين روني في الركبة

أصيب واين روني نجم مانشستر يونايتد في ركبته خلال مباراة إيفرتون، ولا يعلم النادي الإنجليزي بعد موعد عودته للتدريبات.

روني شارك في خسارة مانشستر يونايتد بثلاثية أمام إيفرتون عصر اليوم السبت.

وخرج روني في الدقائق الأخيرة من اللقاء مستبدلا ودخل في موقعه العائد من الإصابة روبن فان بيرسي.

وبعد المباراة صرح لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد "اللاعب مصاب في الركبة. يحتاج لفحوصات متقدمة لنعرف مدى مشاكله".

ويخسر يونايتد نجما بارزا بالنظر إلى أنه سجل 12 هدفا هذا الموسم رغم أنه شارك في أغلب المباريات كلاعب وسط وليس في مكانه الطبيعي كمهاجم.

ويقول أنخل دي ماريا نجم مانشستر يونايتد عن زميله المصاب: "روني يفهمني ويجعلني أشعر بأني ألعب بأريحية. تماما مثلما أفعل مع ليونيل ميسي في الأرجنتين وكما كان الحال مع رونالدو في ريال مدريد".

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