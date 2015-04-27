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بالأرقام - أزمة التضحية بروني.. والمرحلة الانتقالية لمانشستر يونايتد

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بالأرقام - أزمة التضحية بروني.. والمرحلة الانتقالية لمانشستر يونايتد بالأرقام - أزمة التضحية بروني.. والمرحلة الانتقالية لمانشستر يونايتد

سجل واين روني هدفا واحدا في أخر 17 مباراة لمانشستر يونايتد خارج الأرض. وهو رقم سلطت عليه Fourfourtwo الضوء بعد الخسارة أمام إيفرتون 3-0.

الفتى الذهبي ليونايتد في مباريات الفريق خارج الأرض يلعب أدوارا دفاعية أكثر، ولهذا تقلصت فاعليته.

أما الفريق ككل، فتظهر معاناته جلية منذ بدأت مرحلة ما بعد اعتزال المدير الفني المخضرم أليكس فيرجسون.

فيونايتد خسر 3-0 19 مرة، منها 4 منذ رحل فيرجسون عن الفريق وباقي الـ15 على مدار تاريخ النادي كله.

وتظهر معاناة يونايتد كذلك مع إيفرتون تحديدا بالنظر إلى أن الشياطين الحمر خسروا أخر 3 معارك مع الفريق الأزرق.

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