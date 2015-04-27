جيمس رودريجيز VS جاريث بيل .. من يظلم الآخر

جيمس رودريجيز VS جاريث بيل .. من يستمر على الجناح بعودة الويلزي من الإصابة؟ السؤال الأهم في ريال مدريد الآن بعد أداء مبهر مستمر من الأول.

منذ عودة رودريجيز من الإصابة أمام جرانادا في الجولة الـ29 من الليجا، لم يخسر ريال مدريد أي مباراة، وسجل النجم الكولومبي ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

وخلال هذه الفترة لعب رودريجيز في مركزين.

رودريجيز ترك موقعه في وسط الملعب والذي يساند به كريستيانو رونالدو على الجانب الأيسر بإصابة جاريث بيل أمام مالاجا، وانتقل لشغل موقعه على الجناح الأيمن.

عودة جيمس رودريجيز القوية تضع كارلو أنشيلوتي في حيرة، خاصة مع إجادته الأخيرة في تعويض غياب بيل الذي تعرض لصافرات استهجان تقريبا في كل مباراة على سنتياجو برنابيو.

رودريجيز لعب في موقع بيل في عبور أتليتكو مدريد 1-0 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم الفوز على سلتا فيجو 4-2 في الليجا.

أمام أتليتكو، لعب جيمس 8 عرضيات وصنع 7 فرص للتسجيل وكان الأكثر بين لاعبي ريال مدريد في الحالتين.

وسدد مرتين على مرمى أتليتكو، ووصلت نسبة تمريراته الصحيحة إلى 90%.

وأمام سيلتا، سجل جيمس هدفا وصنع آخر ضمن رباعية ريال مدريد.

أرسل 4 عرضيات وصنع فرصتين للتسجيل، منهما واحدة إلى كريستيانو رونالدو وارتطمت تسديدته بالقائم.

بالعودة إلى مباراة الذهاب أمام أتليتكو في فيسنتي كالديرون، في وجود بيل .. فالجناح الويلزي مرر الكرة 22 مرة أكثر فقط من إيكر كاسياس، خرج منها 73% فقط بشكل صحيح.

وباستثناء الانفراد التام الذي سدده في جسد جان أوبلاك حارس أتليتكو، سدد بيل الكرة مرتين خارج المرمى. وأرسل 5 عرضيات.

ولم يصنع أي فرصة تسجيل لزملائه.