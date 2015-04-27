مدرب سيلتا: كان علينا الحفاظ على هدفنا أمام ريال مدريد لمزيد من الوقت

(إفي): عزى الأرجنتيني إدواردو "توتو" بيريزو، المدير الفني لسلتا فيجو الهزيمة التي مني بها فريقه أمام ريال مدريد الليلة الماضية بأربعة أهداف مقابل اثنين في الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم إلى "التماسك الكبير" للمنافس، ما ساعده على حسم اللقاء.

وقال بيريزو في مؤتمر صحفي إن "أداء فريقي جعلني أشعر بالفخر.. كنا مؤمنين بأسلوبنا في اللعب إلا أن التماسك الكبير للريال ألحق بنا الهزيمة.. فقد سدد لاعبوه ست مرات ضد مرمانا، منها أربع تسديدات هزت شباكنا".

وتابع: "ربما لو تمكنا من الحفاظ على تقدمنا بهدف مقابل لاشيء لمزيد من الوقت، لأصاب الإحباط منافسنا أكثر قليلا.. لكن هذا لم يحدث.. الهزائم دائما ليست إيجابية إلا أن فريقنا كان جيدا وهجوميا" خلال المباراة.

ورفض مدرب سلتا التعليق على أداء الحكم بيريز مونتيرو، مؤكدا أنه "لا يقيم مطلقا أداء الحكام" في إشارة إلى عرقلة لاعبه التشيلي أوريانا من جانب الألماني توني كروس، وهو ما طالب على إثره سلتا بضربة جزاء خلال الشوط الثاني وسط تجاهل الحكم.

وبهذه الهزيمة، تجمد رصيد سلتا عند 42 نقطة بالمركز التاسع، فيما أعاد الريال فارق النقطتين مع برشلونة المتصدر.

وجاء الشوط الأول غاية في الإثارة، وشهد تسجيل خمسة أهداف، بواقع ثلاثة للريال وهدفين لسلتا.

ورغم الضغط الهجومي المكثف لسلتا في الشوط الثاني عبر الثلاثي الخطير نوليتو ولاريفي ومينا، إلا أن الميرنجي خطف الهدف الرابع عبر المتألق تشيتشاريتو بعد تحويل جميل لطولية سرخيو راموس الى الشباك، بعدما ضرب دفاع فيجو (ق68) لينهي اللقاء فعليا رغم محاولات سلتا في الرمق الأخير.