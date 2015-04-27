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' إبراهيموفيتش غبي.. وعلى سان جيرمان التخلص منه '

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' إبراهيموفيتش غبي.. وعلى سان جيرمان التخلص منه ' ' إبراهيموفيتش غبي.. وعلى سان جيرمان التخلص منه '

جون بول بيرتراند الحارس السابق لنانت الفرنسي هاجم زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان عبر صحيفة ليكيب الشهيرة.

قال بيرتراند: "إبراهيموفيتش غبي. المشكلة أن الناس من حوله يجعلونه يظن نفسه ذكيا لكن في الحقيقة عقله فعلا ثخين".

وتابع "إنه مغرور. والأسوأ أني لا أعرف غروره هذا على أي أساس".

وأوضح "هذا لاعب يسجل هاتريك في نانسي. لكن في الحقيقة باريس سان جيرمان يحتاج للاعب يسجل في برشلونة وفي تشيلسي وفي ريال مدريد".

وأتم "أنا أسف. لكن حتى يفوز سان جيرمان بالألقاب الأوروبية عليه التخلص من إبراهيموفيتش".

ويتحدث بيرتراند عن لاعب توج بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس وإنتر وميلان وبالإسباني مع برشلونة وبالهولندي مع أياكس أمستردام وبالفرنسي مع سان جيرمان.

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