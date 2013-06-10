تكليف اللواء سالم قنيدى برئاسة أركان الجيش الليبى مؤقتا

أعلن رئيس المؤتمر الوطنى الليبى تعيين نائب رئيس الأركان الليبى "المستقيل " اللواء سالم قنيدى كرئيس لأركان الجيش الليبى مؤقتا لحين اختيار بديل لرئيس الأركان الليبى المستقيل اللواء يوسف المنقوش.

وأعلن المؤتمر الوطنى الليبى الحداد الرسمى فى ليبيا لمدة ثلاثة أيام

> وكان رئيس أركان الجيش الليبى اللواء يوسف المنقوش قد تقدم باستقالته من منصبه فى جلسة المؤتمر المسائية، ليقبلها المؤتمر بعد أن كان المؤتمر الوطنى العام على وشك إقالته وسحب الثقة منه على خلفية أحداث بنغازى الدامية.

وفى نفس السياق نعى مجلس حكماء مدينة بنغازى وضواحيها ضحايا الأحداث الدامية التى وقعت فى مدينة بنغازى أمس السبت أمام مقر كتيبة درع ليبيا بمنطقة الكويفية.

وجدد المجلس فى بيان له مساء أمس التأكيد على النقاط الواردة فى ميثاق شرف أمن بنغازى، وحل جميع التشكيلات المسلحة بكافة مسمياتها، وتفعيل الجيش والشرطة، ودعم الشرعية ممثلة فى المؤتمر الوطنى العام والحكومة الليبية.

وطالب مجلس الحكماء حقن دماء الليبيين، وتشكيل لجان لتقصى الحقائق وتقديم كافة المدانين فى أحداث الكويفية للعدالة.