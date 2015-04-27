بالفيديو..كندى يفقأ "كيس مائى" فى يده باستخدام "مفك"و"زرادية "و"مسمار"

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيديو بشع للغاية، يظهر خلاله شخص كندى يُدعى جيسون، يقطن بمدينة فانكوفر، يقوم بفقء كيس مائى برسغ يده اليسرى باستخدام مفك وزرادية ومسمار، وذلك بمساعدة إحدى قريباته.

وأظهر الفيديو (الذى صورته زوجته) قيام قريبته بغرس المسمار فى الكيس المائى ثم الدق عليه باستخدام المفك، وهو ما جعل جيسون يصرخ بصوت عالٍ، ثم قام بعد ذلك بالضغط على الكيس المائى باستخدام أصابعه لتخرج مادة جيلاتينية شفافة، ووعد المشاهدين برفع فيديو جديد بعد 3 شهور يكرر فيه نفس السلوك، ولكن بعد أن يزداد حجم الكيس المائى.

وعلق عدد من الأطباء البريطانيين على هذا الفيديو، محذرين من علاج الأكياس المائية برسغ اليد باستخدام هذه الطريقة البشعة، لأنها ستمتلئ بالمزيد من السوائل وسيزداد حجمها مستقبلاً، مضيفين أن العلاج يجب أن يتم تحت إشراف الطبيب وباستخدام التقنيات العلاجية المختلفة مثل "الشفط بالإبرة needle aspiration".

ونشر هذا التقرير على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع والعشرين من شهر أبريل الجارى.