"فاو" تحث دول المنطقة على مراقبة انتقال فيروس كورونا من الإنسان للإبل

حثت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) دول المنطقة على ضرورة تطوير وتحسين وسائل مراقبة انتقال فيروس "كورونا" الذى يصيب الجهاز التنفسى للإنسان إلى الحيوانات خاصة الإبل التى ينتشر التعامل معها فى العالم العربى وشبه الجزيرة العربية على وجه الخصوص.

وذكرت "فاو"، فى تقرير وزع فى القاهرة اليوم، الاثنين، أنه "بينما انتشرت العدوى من خلال الانتقال البشرى- البشرى فى العديد من الحالات، فإن الحالات الأولية فى المجموعات يتزايد احتمال الإصابة بها جراء الاتصال بمصادر غير بشرية للفيروس، بما فى ذلك مصادر بيئية أو حيوانية غير معروفة".

وأكدت "فاو" على ضرورة أن تقوم بلدان الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية، وخصوصًا هؤلاء الذين يرتبطون بإنتاج الإبل وتجارتها، بتكثيف الجهود لتشخيص هذا الفيروس فى الحيوانات، وخصوصًا فى سياق الإصابات البشرية الأولية. ويتطلب ذلك التفاعل وبناء التعاون والثقة بين البيطريين والأطباء ومربى وبائعى الإبل.

ونظمت "فاو" بالتعاون مع دولة قطر والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية اليوم، الاثنين، ورشة عمل إقليمية فى الدوحة من أجل تقييم الوضع الحالى، ووضع توصيات لتحسين مراقبة الفيروس ومنعه والسيطرة عليه.

وشارك فى الورشة كبار المسئولين البيطريين، وخبراء الصحة الحيوانية، وكذلك مسئولو الصحة العامة عن فيروس "كورونا" فى بلدان مجلس التعاون الخليجى بالإضافة إلى البلدان الأخرى المعنية بالإقليم. كما شارك فيها خبراء وعلماء بارزون فى فيروس كورونا فى معاهد بحوث محددة، وخبراء فنيون من منظمات دولية وإقليمية.

وقال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمى للشرق الأدنى، إن "فاو" تعهدت بتقديم الدعم الفنى للبلدان الأعضاء فى الإقليم كجزء من إطار عمل الاستجابة العالمية الكلية للتهديد العالمى الذى يسببه فيروس كورونا.

وأضاف أن مشروعًا للتعاون الفنى الإقليمى سيتم إطلاقه قريبًا لمساعدة بلدان الإقليم على أن تخفف من آثار الإصابات بهذا الفيروس فى الإبل من خلال المراقبة المبنية على رصد الخطر، واستهداف تحاليل سلسلة القيمة وبناء القدرات الإقليمية لمختبرات التشخيص وتحليل المخاطر ومكافحتها.

إلى ذلك طورت "فاو" إطار عمل استراتيجى لبرنامج إقليمى للصحة الحيوانية وسلامة الغذاء لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بهدف بناء نظم مستدامة ومتكاملة لدعم الصحة الحيوانية وسلامة الغذاء على المستويات الوطنية والإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن برنامجًا إقليميًا فرعيًا للصحة الحيوانية وسلامة الغذاء يستهدف بالتحديد شبه الجزيرة العربية سيتم إعداده بناء على إطار العمل الاستراتيجى الإقليمى.

يذكر أن التقارير مازالت ترد حول إصابات بشرية بفيروس كورونا للجهاز التنفسى فى شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط، فمنذ أبريل 2012 تلقت منظمة الصحة العالمية تأكيدات بإصابة 1106 حالات بشرية من بينها 421 حالة وفاة. وقد حدثت معظم الحالات فى المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من عدم تغير نموذج انتقال المرض نسبياً، فإن الوضع الإجمالى واحتمالية الانتشار الدولى مازال يثير القلق.