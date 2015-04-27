معسكر تثقيفى للشباب والفتيات بسوهاج لتوعيتهم من خطورة الفيروسات

أقامت اليوم الاثنين، شبكة تحسين صحة الشباب ورعاية الأسرة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية، معسكرا تثقيفيًا لعدد من الفتيات والشباب حول الوقاية من فيروس "سى"، وذلك بقرية إدفا بمركز سوهاج، والذى يهدف إلى الحد من انتشار فيروس سى بسوهاج.

وتضم الشبكة 8 جمعيات هى جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، والجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، والمؤسسة المصرية للتنمية والتدريب، وجمعية تنمية المجتمع بقرية كوم بدار، وجمعية الخدمات الاجتماعية بقرية نيدة، وجمعية المرأة الريفية بقرية الشورانية، والجمعية الخيرية بالمراغة، وجمعية كفالة اليتيم بقرية المدمر بطما.

حاضر فى المعسكر الدكتور يوسف سوريال أخصائى قسم الباطنة بمستشفى سوهاج العام والذى تحدث عن أخطار فيروس "سى" وكيفية الوقاية منه وكيفية توعية الشباب والفتيات حول الوقاية من المرض، مشيرا إلى أن فيروس "سى" هو العدو الأكبر للإنسان من ناحية انتشاره عن طريق أطباء الأسنان وانتقال الدم وغيره .

يذكر أن القائم على المعسكر التثقيفى، المؤسسة المصرية للتنمية والتدريب بسوهاج"، وأن المعسكر من ضمن أنشطة مبادرة الوقاية من فيروس سى، وحضر فعاليات المعسكر هند طاهر شعبان منسق الشبكة، ومريم جابر المدير التنفيذى للمؤسسة ومروة يوسف المنسق الفنى للمؤسسة.