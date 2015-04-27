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رئيس شركة مياه الشرب يتفقد مشاريع المياه فى القصير

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رئيس شركة مياه الشرب يتفقد مشاريع المياه فى القصير رئيس شركة مياه الشرب يتفقد مشاريع المياه فى القصير
تفقد المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر واللواء هشام آمنة رئيس مدينة القصير مشروعات المياه التى يتم تنفيذها بالمدينة، وذلك لبدء قيام المواطنين بربط وصلات المنازل الخاصة بهم على شبكات المياه الجديدة فى عدة مناطق بالقصير كمرحلة أولى.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب أنه سوف يتم التوصيل لجميع المناطق بالمدينة على مراحل متتالية وذلك لإلغاء التعامل بالشبكة القديمة.

كما تفقد رئيس المدينة ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب مشروع إنشاء خزان مياه رئيسى سعة 10000 م3 والذى تقوم بتنفيذه إحدى شركات المقاولات بجانب تفقد محطة تحلية القصير ومتابعة أعمال التشغيل بها ويأتى تنفيذ هذه المشروعات فى إطار حرص الشركة على توفير احتياجات كل مدينة من مياه الشرب بجانب ضمان جودة المياه التى يتم ضخها للمواطنين.

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مصر 365