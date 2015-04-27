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بالصور.. تكريم أسر شهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء الغربية

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كرم المهندس سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، وذلك فى الاحتفال الذى نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بديوان عام المحافظة بحضور اللواء حسين شاهين مساعد مدير أمن الغربية للأمن العام والعقيد أحمد يحيى المستشار العسكرى للمحافظة.

محافظ الغربية يكرم والدة أحد الشهداء -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ الغربية يكرم والدة أحد الشهداء

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء إكراما وإجلالا لأرواحهم الطاهرة.

وتناول الشيخ محمود أبو حبسه وكيل وزارة الأوقاف بالغربية فى كلمته، منزلة الشهداء فى الإسلام وكيف أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وكرمهم.

رئيس جمعية المحاربين القدماء يكرم محافظ الغربية -اليوم السابع -4 -2015
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رئيس جمعية المحاربين القدماء يكرم محافظ الغربية

ونقل اللواء أركان حرب مجدى الغرابلى مدير جمعية المحاربين القدماء تحية الفريق صدقى صيحى وزير الدفاع لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.

وأكد حرص القوات المسلحة على رعاية أسر الشهداء كما أثنى على دور القوات المسلحة ورعايتها المستمرة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والتواصل معهم.

من جانبه، أكد محافظ الغربية على دور القوات المسلحة وجهاز الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، مؤكدا أنه لا يألوا جهدا لتقديم أى رعاية أو مساعدة لأسر الشهداء والمصابين إيمانا منه بدورهم فى رفعة شأن الوطن.

وفى ختام الحفل قام المحافظ بتكريم 1426 من مصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء وقدم هدايا مالية وعينية لأسر الشهداء والمصابين احتفالا بيوم الشهيد.

تكريم اللواء حسين شاهين مساعد مدير أمن الغربية للأمن العام -اليوم السابع -4 -2015
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تكريم اللواء حسين شاهين مساعد مدير أمن الغربية للأمن العام

محافظ الغربية يهدى درع المحافظة لرئيس جمعية المحاربين القدماء -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ الغربية يهدى درع المحافظة لرئيس جمعية المحاربين القدماء

محافظ الغربية يكرم والد أحد الشهداء -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ الغربية يكرم والد أحد الشهداء

رئيس جمعية المحاربين القدماء يكرم والد أحد الشهداء -اليوم السابع -4 -2015
>

رئيس جمعية المحاربين القدماء يكرم والد أحد الشهداء


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