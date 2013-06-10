البرلمان الليبى يطالب سكان بنغازى وجميع الأطراف بضبط النفس

طالب المؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان" سكان بنغازى بضبط النفس ودرء الفتنة بسبب الأحداث التى شهدتها المدينة وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

كما طالب المؤتمر الوطنى الليبى فى بيان له أمس كافة الأطراف من سكان بنغازى إلى ضبط النفس ودرء الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية، واستشعار خطورة الموقف، كما دعا البيان إلى حل القضايا بروح المسئولية، بعيدا عن لغة التخوين والإقصاء، حتى يتم التمكن من حماية ليبيا، وصون الثورة.

وأضاف البيان أن المؤتمر على تواصل دائم ومستمر مع الحكومة والأجهزة الأمنية لمتابعة سير التحقيقات، ورصد تداعيات الأحداث تمهيدا لاتخاذ قرارات حاسمة بهذا الشأن.