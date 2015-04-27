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قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يفتتح 23 محلا بالغردقة

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افتتح ظهر اليوم اللواء يحيى طه قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وبرفقته مسئولى محافظة البحر الأحمر، عددا من المحال التجارية، التى أقامتها القوات المسلحة، بمنطقة سوق الخضار بمدينة الغردقة.

حضر الافتتاح قيادات القطاع العسكرى بالبحر الأحمر والمحافظة ومجلس المدينة، وقدم الأهالى الشكر للقوات المسلحة لمساهمتهم فى تطوير مدينة الغردقة، وإقامة هذا المجمع، والذى يعد خطوة مميزة لتطوير أهم ميادين الغردقة والارتقاء بها .

قائد المنطقة الجنوبية ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان مجمع محال تجارية -اليوم السابع -4 -2015
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قائد المنطقة الجنوبية ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان مجمع محال تجارية

قيادات الجيش ومسئولو ديوان عام المحافظة خلال الافتتاح -اليوم السابع -4 -2015
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قيادات الجيش ومسئولو ديوان عام المحافظة خلال الافتتاح

أثناء قص الشريط -اليوم السابع -4 -2015
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أثناء قص الشريط


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