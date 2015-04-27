أورام الغدة النخامية تتسبب فى تضخم أعضاء الجسم

أكدت الدكتورة هبة مراد، أستاذ الغدد الصماء والسكر بطب قصر العينى، أن إصابة الغدة النخامية بالمخ بالأورام يؤدى إلى زيادة مستوى هرمون النمو، فيؤدى إلى كبر وضخامة الأعضاء بالجسم، مثل تضخم حجم اليدين والقدمين والأنف والشفاه والوجه نفسه.>وأشارت إلى أنه يؤدى إلى أمراض أخرى مثل الإصابة بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم، وتضخم القلب، موضحة أنه يتم اكتشافه بعد سنوات من المرض، حيث يكون المرض متخفيا حتى تظهر هذه الأعراض، موضحة أن علاجه الأساسى هو استئصال الورم من الغدة النخامية بجراحة ميكروسكوبية غالبا ما تتم من خلال الأنف فى أغلب الحالات، وقد نلجأ إلى العلاج الدوائى أو العلاج بالإشعاع إذا لم يستجب الورم للعلاج الجراحى، وقالت إن هناك محاولات لاكتشاف أدوية جديدة لعلاجه، حيث إنه حتى الآن معدل الشفاء لا يتجاوز من 50:70%.

وأوضحت أن تضخم الأعضاء يمكن أن يقل تدريجيا بعلاج الورم وتختفى الأعراض المصاحبة مثل السكر والضغط، وتصل نسب الإصابة به من 60: 120 مصابا لكل مليون شخص فى العالم.