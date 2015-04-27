أحدث الأبحاث.. الفلفل الأحمر الحار يقلل تليف الكبد

• المادة المسئولة عن تقليل تلف الكبد

كشفت دراسة علمية حديثة، عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت عبر الموقع الإخبارى الهندى “The Economic times”، أن الفلفل الأحمر الحار له فوائد مذهلة أبرزها قدرته على تقليل تليف الكبد الموجود بالفعل.>وأوضح الباحثون أن هذا النوع من الفلفل الحار الذى يحتوى على المركب النشط الذى يسمى “capsaisin”، له تأثير مفيد على تلف الكبد.

ووجد الباحثون أن الفلفل الحار يحد من نشاط الخلايا النجمية الكبدية (HSCs)، وهى نوع من الخلايا الرئيسية المشاركة فى تليف الكبد، وذلك خلال الدراسة التى أجريت على الفئران.

>ولتأكيد نتائج الدراسة، تم تقسيم الفئران إلى مجموعتين، وأعطيت المجموعة الأولى الفلفل الحار بعد ثلاثة أيام من ربط القناة الصفراوية (BDL) التى يتم فيها توقف القناة الصفراوية المشتركة، مما يؤدى إلى تراكم الصفراء وتليف الكبد، وأعطيت المجموعة الثانية رابع كلوريد الكربون (CCl4)، عن طريق البخاخات.

• ما هو مركب رابع كلوريد الكربون؟

>“CCl4” هو مركب غير عضوى يتم استخدامه على نطاق واسع فى طفايات الحريق كمبرد وكعامل للتنظيف، ومن المعروف الآن أنه واحداً من العلاجات التى توقف تليف الكبد.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا الفلفل الأحمر الحار، تحسنت لديهم حالة تلف الكبد فى الفئران مع مزيد من التقدم، أما فى المجموعة الثانية المعالجة فيها الفئران بـ “CCl4”، توقف لديهم فرص إصابة الكبد مرة أخرى ولكن هذه المادة لم تقلل من التليف الموجود بالفعل.

وقد عرض الباحثون نتائج الدراسة فى مؤتمر الكبد الدولى لعام 2015 فى النمسا، فيينا، وذلك خلال شهر أبريل الجارى.