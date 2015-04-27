أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أحدث الأبحاث.. الفلفل الأحمر الحار يقلل تليف الكبد

Google+ Print
أحدث الأبحاث.. الفلفل الأحمر الحار يقلل تليف الكبد أحدث الأبحاث.. الفلفل الأحمر الحار يقلل تليف الكبد
كشفت دراسة علمية حديثة، عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت عبر الموقع الإخبارى الهندى “The Economic times”، أن الفلفل الأحمر الحار له فوائد مذهلة أبرزها قدرته على تقليل تليف الكبد الموجود بالفعل.

• المادة المسئولة عن تقليل تلف الكبد


>وأوضح الباحثون أن هذا النوع من الفلفل الحار الذى يحتوى على المركب النشط الذى يسمى “capsaisin”، له تأثير مفيد على تلف الكبد.

ووجد الباحثون أن الفلفل الحار يحد من نشاط الخلايا النجمية الكبدية (HSCs)، وهى نوع من الخلايا الرئيسية المشاركة فى تليف الكبد، وذلك خلال الدراسة التى أجريت على الفئران.
>ولتأكيد نتائج الدراسة، تم تقسيم الفئران إلى مجموعتين، وأعطيت المجموعة الأولى الفلفل الحار بعد ثلاثة أيام من ربط القناة الصفراوية (BDL) التى يتم فيها توقف القناة الصفراوية المشتركة، مما يؤدى إلى تراكم الصفراء وتليف الكبد، وأعطيت المجموعة الثانية رابع كلوريد الكربون (CCl4)، عن طريق البخاخات.

• ما هو مركب رابع كلوريد الكربون؟


>“CCl4” هو مركب غير عضوى يتم استخدامه على نطاق واسع فى طفايات الحريق كمبرد وكعامل للتنظيف، ومن المعروف الآن أنه واحداً من العلاجات التى توقف تليف الكبد.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا الفلفل الأحمر الحار، تحسنت لديهم حالة تلف الكبد فى الفئران مع مزيد من التقدم، أما فى المجموعة الثانية المعالجة فيها الفئران بـ “CCl4”، توقف لديهم فرص إصابة الكبد مرة أخرى ولكن هذه المادة لم تقلل من التليف الموجود بالفعل.

وقد عرض الباحثون نتائج الدراسة فى مؤتمر الكبد الدولى لعام 2015 فى النمسا، فيينا، وذلك خلال شهر أبريل الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365