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تناول طفلك للوجبات السريعة والمشروبات الغازية يعرضه للإصابة بأمراض القلب

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تناول طفلك للوجبات السريعة والمشروبات الغازية يعرضه للإصابة بأمراض القلب تناول طفلك للوجبات السريعة والمشروبات الغازية يعرضه للإصابة بأمراض القلب

كتبت آلاء الفقى

قد يتناول الكثير من الأطفال الأكلات السريعة أو التى تحتوى على سعرات حرارية عالية، مما ينتج عنها الإصابة ببعض الأمراض. ويقول الدكتور محمد فريد الجندى، أستاذ أمراض القلب، إن التغذية السيئة للطفل فى الصغر، وتناوله للأكلات السريعة التى تحتوى على المشبعة، والمشروبات الغازية، قد تزيد من فرصة إصابة الطفل فى سن مبكر بتصلب الشرايين، أما بالنسبة لتناول السكريات بكميات كبيرة قد تتسبب فى الإصابة بالسمنة، والتى قد ينتج عنها الإصابة بأمراض القلب. ويضيف د.محمد فريد الجندى أن الطعام الذى يتناوله الطفل فى الصغر قد يكون مؤشرا على إصابته ببعض الأمراض فى الكبر، لذا فمن الضرورى على الأم أن تحرص على تغذية طفلها غذاء متوازنا يتكون من الألبان والبقوليات والبروتينات والخضراوات والفاكهة، حتى تحافظ على صحة طفلها عند الكبر. ويشير إلى أنه إذا كان يوجد عامل وراثى للإصابة بأمراض السمنة والقلب فيجب توخى الحذر ويتجنب الطفل تناول الأكلات التى تحتوى على سعرات حرارية عالية والسكريات والمشروبات الغازية.

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