القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء داخل مدرسة بحلايب

نظمت القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية العسكرية بالشلاتين بالاشتراك مع مكاتب شئون القبائل بمنطقتى أبو رماد وحلايب جنوب البحر الأحمر احتفالية كبيرة بمدرسة حلايب الثانوية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات المنطقة العسكرية بحلايب وشلاتين ، وكبار وعواقل القبائل، ورئيس مدينة حلايب اللواء محمد حلمى.

بدأ الحفل بكلمة للواء محمد حلمى، رئيس مدينة حلايب، والتى تطرق فيها إلى أن حلايب جزء لا يتجزأ من مصر، وأنها أغلى بقعة على أرض مصر، وتقدم بالشكر لكبار القبائل هناك لمساندتهم القوات المسلحة فى الحفاظ على أرضهم وأنهم هم حراس تلك المنطقة.

و تحدث عدد من شيوخ قبائل المنطقة قائلين: لاشك من قريب أو من بعيد فى مصريتنا، وأننا مصريون حتى النخاع.

وقام قصر ثقافة مدينة حلايب بتقديم فقرات فنية مختلفة، بمسرح مدرسة حلايب الثانوية بمشاركة طلاب المدرسة، بدأت بالسلام الوطنى، والفقرات والأغانى الوطنية، وتناول الجميع وجبة الغداء، وسط قيادات القوات المسلحة بالمنطقة.

وبدأ بعد ذلك أهالى المنطقة بالاحتفالات بطريقتهم الخاصة، بالسيف والدرع، يحتفلون ويتراقصون بحضور قيادات القوات المسلحة بالمنطقة وعدد كبير من مشايخ المنطقة والمسئولين بمدينة حلايب، ورفعت الأعلام المصرية على جميع المبانى والإدارات الحكومية هناك.