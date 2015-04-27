السيسي يسلم الأوسمة لـ 12 من قدامى العاملين السابقين والشباب بالقوى العاملة

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال مصر بعيد العمال اليوم بمقر أكاديمية الشرطة 10 من قدامي النقابيين والشباب باتحاد العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى ، كما كرم اثنين من العاملين السابقين بالقوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز.

وقام الرئيس السيسى خلال الاحتفال بتسليم الأوسمة لكل من محمود فرج محمود فرج رئيس اللجنة النقابية بفندق فلسطين بالإسكندرية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، والسعيد سعيد مرسي أحمد ، عامل بمصنع 81 حربي، يتبع النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، ومصطفي محمد أحمد مسعود ، موظف بالشركة القابضة لمصر للطيران، ويتبع النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي ، ومحمد حسنين حسنين الفقي ، موظف بشركة ميتالكو، ويتبع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية ، وعبد المقصود محمود محمد السيد، موظف بالسكة الحديد، ويتبع النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية.

كما سلم الرئيس الأوسمة لاسم المرحوم رفعت عبد المعبود على صيام وكان يتبع النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة ، وتسلم الوسام نجله محمد ويعمل بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، و محمد صلاح الدين أحمد ، ويعمل مأمور جمارك بمطار القاهرة الدولي ، ويتبع النقابة العامة للعاملين بالمصارف المالية والضرائب والجمارك ، وإيناس عباس حامد محمد، موظفة بالاتصالات ، وتتبع النقابة العامة للعاملين بالاتصالات.

وسلم الأوسمة لنيفين نصر أحمد محمد هلال ، موظفة بالبريد، وتتبع للنقابة العامة للعاملين بالبريد، ورفعت عبد اللطيف علي الشربيني بشركة المقالون العرب سابقا، ويتبع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب.

كما سلم الرئيس السيسى خلال الاحتفال اثنين من المحالين إلى التقاعد بوزارة القوي العاملة والهجرة نوط الامتياز، لما اسهما به في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتيهما، وهما ملكة أحمد محمد غانم وكيل أول الوزارة رئيس قطاع ديوان عام الوزارة سابقا، ومصطفي فوزي محمود مفتاح ، مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة سابقا.

ويعتبر محمد صلاح أمين عام مساعد باللجنة النقابية للعاملين بالجمارك بالقاهرة، واحد الذين كرمهم الرئيس السيسى اليوم أصغر قيادة نقابية داخل التنظيم النقابى المصرى ، ويعمل مأمور جمرك بمطار القاهرة الدولى، مواليد عام 1985.

وقد قام تحرير العديد من محاضر الضبط ، من أهمها محضر الألماس والفضة والنقد الأجنبى، ومن أهم إنجازاته ضبط ساعات تجسس مزودة بكاميرات عالية الجودة.