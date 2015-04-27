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السيسي يستبعد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان

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السيسي يستبعد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان السيسي يستبعد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان

السيسى

أكد الرئيس عبدالفتاح ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية من أجل إيجاد برلمان يشرع ويراقب ولإنجاز خارطة الطريق، مستبعدًا إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان، ومؤكدًا عدم التدخل في القضاء واحترام ما تقره المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف الرئيس السيسى في كلمته خلال احتفال بعيد العمال، الاثنين، أن مصر لن يبنيها إلا المصريون بأنفسهم، مؤكدًا دور المصريين في تحقيق نهضة مصر، ومبينًا أن طريق التنمية طويل ويحتاج إلى جهد وتعاون وإخلاص بين جميع أبناء الشعب المصري.

وأكد الرئيس السيسي خلال لقائه بالمشاركين في الاحتفال، والذي حرص على أن تكون كلمته في إطار حوار شفاف وصادق مع العمال، مخاطبًا من خلالهم الشعب المصري، أن الدولة تقوم بدورها من أجل مواجهة الإرهاب، غير أنه على الشعب بكل طوائفه دور هام للمشاركة في هذه المهمة والتمتع بالصبر لبناء الدولة المصرية ومواجهة كافة التحديات بعيدا عن العنف واسترشادا بالمبادئ والقيم التي توحد المصريين من أجل بناء مجتمعهم.

وأشار الرئيس إلى أنه واحد من أبناء الشعب المصري «وليس رئيسًا أو قائدًا أو سيدًا»، مؤكدًا فخره بأنه واحد من الشعب المصري الذي يسعى من أجل خدمته وتحقيق مطالبه ويفخر بحب المواطنين الذي هو أهم من أي ألقاب أخرى.

أ ش أ

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