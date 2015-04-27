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بالفيديو.. انفجار برج كهرباء في ستوديو “الحياة الآن”

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بالفيديو.. انفجار برج كهرباء في ستوديو “الحياة الآن” بالفيديو.. انفجار برج كهرباء في ستوديو “الحياة الآن”

انفجار برج كهرباء في ستوديو “الحياة الآن”

استعرض الإعلامي شريف بركات، مقدم برنامج “الحياة الآن”، على قناة الحياة، نموذجا لاستهداف عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي لأبراج ومحطات الكهرباء، والتي كان أبرزها واقعة تخريب أبراج الكهرباء المغذية لمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

وقام “بركات” بعرض احصائية للعمليات الخريبية التي تعرضت لها أبراج الكهرباء، أعدها فريق اعداد البرنامج، حيث تعرضت أبراج الكهرباء لـ 100 عملية تخريبية استهدفت أبراج الكهرباء ، منذ فبراير 2013 وحتى الآن، وتفجير 510 كشك كهربائي، بخسائر تقدر بـ 480 مليون جنيه، فما تبلغ تكلفة إعادة إصلاح الأبراج 100 مليون جنيه.

وظهرت أبراج الكهرباء وهي تسقط داخل الاستوديو، بعد تعرضها لعمل تخريبي، وانقطع التيار الكهربائي، في تجربة استخدمت فيها تقنية الـ 3D ، لأول مرة في وسائل الإعلام المصرية.

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