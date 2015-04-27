"أوتاوا" لإجازة تجمع بين الثقافة والترفيه

تقع العاصمة الكندية "أوتاوا"، ورابع أكبر المدن في هذه الدولة الاتحادية على الضفة الجنوبية لنهر "أوتاوا"، في الجزء الشرقي من جنوب "أونتاريو". تتمتع بمناخ قاري؛ صيفها حار رطب، فيما تتساقط الثلوج خلال الشتاء بمعدل 224 سنتيمتراً سنوياً.

تحلو السياحة في هذه المدينة، التي تجمع بين المراكز الأثرية والثقافية والترفيهية.

* من بين أشهر المواقع السياحية في "أوتاوا":

- "المتحف الوطني": يقع المتحف في مبنى بارز بتصميمه المعدّ من الزجاج و"الجرانيت" من قبل المهندس موشيه سفيديا. كان افتتح في سنة 1988، بهدف عرض مجموعة كبيرة ومنوعة من اللوحات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية. على الرغم من تركيزه على الفن الكندي، لا تخلو قاعات "المتحف الوطني" من أعمال بعض الفنانين الأميركيين والأوروبيين.

هناك، يمكن للسائحين التقاط الصور تحت مجسّم العنكبوت العملاق، الذي يتوسط الساحة الأمامية للمتحف، الذي يفتح أبوابه يومياً من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً، علماً أن دخوله مجاني بين الخامسة والثامنة مساءً.

- حديقة "غاتينو": تمتد الحديقة على مساحة 361 كيلومتراً مربعاً، وتقدّم مناظر خلابة لزائرها، إذ تحوي أكثر من 50 نوعاً من الأشجار، فضلاً عن الطيور والثدييات. هناك، يمكن المتعة بالسكينة عند الجلوس على أحد المقاعد وتأمّل الخضرة المحيطة، أو المشاركة في أنشطة ترفيهية في الهواء الطلق، مثل: التخييم والسباحة والتزلج وركوب الدراجة والمشي في أحد الممرّات المخصّصة للمشاة والواقعة في الجزء الجنوبي من الحديقة.

تضمّ "غاتينو" كهف الرخام تحت الأرض المفتوح للجمهور.

تستقبل الحديقة الزائرين، يومياً، من العاشرة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر.

- "متحف الحرب الكندية": يسلّط المتحف الضوء على التاريخ العسكري لكندا، ويوثّق دورها الحربي عبر التاريخ، وذلك من خلال معروضاته، وعددها 2500، في 8 صالات مختلفة، بما في ذلك الطائرات والدبابات والألغام والنصب التذكاري الرسمي وصور قدامى المحاربين وأبطال الحرب.

يفتح المتحف أبوابه، يومياً، من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثامنة مساء.

- "شاتو لورير": يقع فندق "فيرمونت" في قلب "شاتو لورير"، الذي يمتد على مساحة 61316 متراً مربعاً، ويحوي 429 غرفة مطلّة على نهر "أوتاوا". يحاكي القصور الفرنسية العريقة، إذ يتبع في تصميمه الطراز القوطي على غرار مباني البرلمان المجاورة، فيما يزدان بالنمط الفيكتوري في دواخله المقدمة وسائل الراحة الحديثة كافة.

هناك، تشمل خيارات الطعام صالة "زوي"، حيث يحلو احتساء الشاي بعد الظهر .

يمكن للنزلاء الدخول مجاناً إلى النادي الصحي، الذي يضم مسبحاً داخلياً ومركزاً حديثاً للياقة البدنية.

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