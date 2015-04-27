كيم كردشيان وكانيي ويست يقاضيان مؤسس موقع يوتيوب

ذكرت مصادر صحافية أن النجمين العاميين Kim Kardashian و Kanye West قررا رفع دعوى قضائية أمام محكمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية ضد شريك مؤسس موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بسبب عرضه لقطات مسرّبة من تجهيزات الزوجين لزفافهما.

وقال قضاة في محكمة الاستئناف الجزائية في لوس أنجلوس: "هناك احتمال كبير بأن يربح West و Kardashian القضية ضد Chad Hurley ، الذي نشر فيديو مسرّباً، يعود تاريخه إلى عامين مضيا، على موقعه الجديد MixBit.

من جهته، حاول Hurley أن يبرئ ساحته من تهمة تسريب الفيديو، بالقول: "الأمر لم يكن سرياً، ولكنه كان جزءاً من عرض برنامج Kardashian الواقعي"، إلا أن الحكم الذي صدر في 11 صفحة لم يعتبر مبررات هارلي مقنعة.

أما Kim وزوجها ، فأكدا أن Chad تعمد نشر الفيديو بهدف الغش وتحصيل أموال غير مشروعة، بينما قال محامو الزوجين: "إن موقع Chad Hurley الجديد، لم يكن ناجحاً وحالته لم تكن على ما يرام، والهدف من نشر الفيديو عمل دعاية كبيرة لموقعه".

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