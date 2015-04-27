بروس جينير يتحوّل إلى امرأة ويتلقى دعماً عائلياً

أعلن النجم Bruce Jenner أنّه ودّع ذكوريّته إلى الأبد، وبدأ حياته الجديدة كامرأة، مؤكّداً أنه سيعيش حياته بالطريقة التي كان يرغب فيها منذ وقت طويل.

وقد جاء ذلك خلال استضافة Bruce في برنامج "20/20 interview " على قناة abc، حيث قال: "أنا امرأة في جسد رجل .. ودائماً ما كنت مرتبكاً بشأن هويتي الجنسيّة. ذهني أنثويّ أكثر منه ذكورياً. كنت أعيش في كذبة كبيرة ولم يعد بإمكاني فعل ذلك أبداً".

وفي سياق متّصل، كتبت زوجته السابقة Kris Jenner على صفحتها :"لا يمكنني أن أسمّيه زوجي فقط لمدة 25 عاماً، وأب أولادي ، بات بإمكاني أن أسمّيه "بطلي"".

أما نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian فوصفت قرار Bruce بأنه "تعديل كبير"، لكنها في الوقت نفسه أكدت أنها هي وباقي أعضاء الأسرة يدعمون قراره.

وقالت: "أعتقد أنه سيكون هناك فترة للتأقلم فنحن مقرّبون، وكلّ التقارير التي تتحدّث عن أنّ هذا الفرد لا يدعم قرار Bruce أو ذاك، أو أن والدتي تشعر بكذا، تقارير مزيّفة".

يُذكر أنّ abc حاولت الاتصال بـ Kris Jennerأكثر من مرة للحصول على تعليق حول الموضوع لكنها لم تُجِب.