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ما حقيقة تعرّض رانيا يوسف ومحمد رمضان لهجوم من بلطجية؟

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ما حقيقة تعرّض رانيا يوسف ومحمد رمضان لهجوم من بلطجية؟ ما حقيقة تعرّض رانيا يوسف ومحمد رمضان لهجوم من بلطجية؟

الإثنين 27-04-2015 15:44

تردّد مؤخراً في بعض الصحف والمواقع الالكترونية خبراً يؤكد تعرض أسرة فيلم "شد أجزاء" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان ورانيا يوسف، لهجوم من بلطجية أدّى إلى إلغاء التصوير في هذا اليوم.
الحقيقة أوضحها محمد رمضان لـ"سيدتي نت"، حيث أكّد أنّ كلّ ما نشر عار تماماً من الصحة، نافياً ما قيل عن تعرّض فريق العمل لهجوم بلطجيّة، مؤكداً أن لا إصابات أو خسائر في معدات وسيارات التصوير، وأنّ كل ما في الأمر أنّ عدداً كبيراً من الجمهور احتشد في موقع التصوير، ما صعّب مهمّة التصوير على المخرج وأسرة الفيلم، حيث هجم عليهم عدد كبير من الأطفال لالتقاط الصور التذكارية، ما أدّى إلى نقل مكان التصوير إلى منطقة أخرى.

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سيدتي