نجوم أتراك يدفعون المال لإعفائهم من الخدمة العسكرية

في معظم دول العالم تُفرض الخدمة العسكرية على الشباب فور بلوغهم سن التجنيد الإلزامي، ولا يُعفى منه إلا من كان وحيد والديه أو طالب علم أو قادراً على دفع بدل التجنيد المالي مقابل إعفائه من مدّة الخدمة العسكرية الوطنية الواجبة على كل مواطن بالغ حتى في تركيا. وكما يوجد في دول العالم مشاهير فخورون بأدائهم واجب الخدمة الإلزامية التي صنعت منهم رجالاً قادرين على تحمّل المسؤولية، وتعلّموا القوّة والصلابة في التدريب العسكري والالتزام بالنظام والانضباط، هناك أيضاً مشاهير ارتأوا افتداء خدمتهم العسكرية بأموالهم ليستمرّوا في نمط حياتهم المعتادين عليه دون توقّف ولو بشكل مؤقّت ولمدّة زمنية معيّنة قد تطول لعام أو عامين.

"سيدتي التركية" رصدت لكم النجوم الأتراك الذين دفعوا المال مقابل إعفائهم من التجنيد الإلزامي، والنجوم الراغبين بفعل ذلك لكن صغر سنهم بعامين وشهر واحد حال دون حصولهم على الإعفاء رسمياً وينتظرون الموعد المناسب للإقدام على ذلك:

ماذا فعل بالي بيك لإعفاء نفسه من التجنيد الإلزامي؟ من بين المشاهير الأتراك الذين دفعوا البدل المالي لإعفاء أنفسهم من التجنيد الإلزامي، كان الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك البالغ من العمر 30 عاماً والذي يعيش حالة عشق جديدة مع زميلته الممثلة فخرية أفجين التي شكّلت معه ثنائياً تلفزيونياً ناجحاً في مسلسله «طائر النمنمة» وأيضاً شكّلا ثنائياً رومانسياً مميّزاً بفيلمه «الحب يشبهك» الذي قام بإنتاجه من ماله الخاص. واكتشفا من مشاهده الأولى أنهما واقعان حقاً في غرام بعضهما البعض.

حلم العالمية دفعه لتجنّب التجنيد

إصابة الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند البالغ من العمر 31 عاماً بالإحباط إثر فشل مسلسله الأخير «سيد كورت وشورا» المعروف عربياً

بـ «ليث ونورا» وراء محاولته مطاردة حلمه في العالمية بعد مدح النجم العالمي راسل كرو لأدائه إثر مشاهدة فيلمه «حلم الفراشة» الذي تأهّل لجوائز الأوسكار لكنه لم يقتنص أي جائزة. لهذا، دفع البدل المالي مقابل إعفائه من التجنيد ثم سافر في إجازة خاصة مع حبيبته مصممة الأزياء باشاك ديزير، ثم جاءته فرصة المشاركة في المسلسل العالمي «الفايكينغ» بالإضافة إلى فيلم أميركي تشاركه بطولته زميلته ويلما إيليس التركية الجنسية والألمانية الأصل. وما ساعده في الحصول على الإعفاء أنه مازال يدرس في الجامعة قسم التصميم، رغم أنه متأخّر عنها بالسن لبلوغه العقد الثالث من العمر.

سعيد كثيراً بسريان قانون البدل المالي

وكذلك الممثل تولجاهان سايشمان الشهير بجلنار البالغ 33 عاماً والذي انطلق من عالم الأزياء والموضة كصديقه كيفانش تاتليتوغ إلى عالم الدراما والأضواء. فقدّم أدواراً صغيرة حتى أوصله مسلسله الرومانسي «ليلى» إلى النجومية فأصبح أحد النجوم الأتراك الأكثر شعبية في دول كثيرة، واضطرّ إلى دفع البدل المالي للإعفاء من الخدمة العسكرية في سن السابعة والعشرين لعدم استطاعته ترك عمله وهو في بداية صعوده سلالم النجاح كممثل سينمائي وتلفزيوني، وهو سعيد كثيراً بسريان قانون البدل المالي هذا الذي سمح له بمواصلة حياته دون توقّف جرّاء التجنيد الإلزامي. وها هو على وشك إطلاق مسلسله الرومانسي الجديد مع ملكة جمال تركيا أمينة جولشه في أولى تجاربها كممثلة على الإطلاق، واعتبرت نفسها محظوظة لخوضها أول أعمالها الدرامية معه كممثل وسيم صاحب جاذبية لا تقاوم على الشاشة.

دفع 18 ألف ليرة لإعفائه من التجنيد

أما الممثل التركي يامور أتاجان الشهير بالدكتور حسن في «نبض الحياة» البالغ 31 عاماً والذي يعيش حياة زوجية سعيدة مع الممثلة بينار ألتوغ وابنتهما

su سو، فأحد أبرز المستفيدين من قانون البدل المالي للمجندين إلزامياً. فقد دفع 18 ألف ليرة تركية أي ما يوازي آنذاك قبل انخفاض قيمة الليرة التركية كثيراً سبعة آلاف دولار أميركي.

هذا المبلغ دفعه مراد دالكيلتش

واستفاد أيضاً من هذا القانون المغنّي مراد دالكيلتش البالغ 31 عاماً، والذي دفع أيضاً 18 ألف ليرة تركية أي ما يوازي وقتذاك سبعة آلاف دولار ثمن إعفائه من التجنيد من أجل السفر بحريّة إلى كافّة بلدان العالم لإحياء الحفلات في أوروبا ودول البلقان. وهو غير نادم على ذلك لارتباطه بأعمال فنية وموسيقية كثيرة، حيث يشغل نفسه بالعمل كثيراً هذه الأيام للخروج من أزمته العاطفية والنفسية إثر انفصاله في ليلة رأس السنة عن حبيبته السابقة الممثلة ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو بعد قصة حب لم تدم سوى عام واحد فقط.

أراس بولوت أنيملي غير محظوظ

عكسهم تماماً الممثل أراس بولوت أنيملي الشهير بالأمير بايزيد في «حريم السلطان4» ومجد في «على مر الزمان» البالغ 25 عاماً غير المحظوظ مثل زملائه، حيث ردّ طلب إعفائه من التجنيد ببدل مالي لصغر سنه لكونه من مواليد 25 أغسطس (آب) عام 1990 وبدل الإعفاء لا يسري إلا لدى بلوغه سن السابعة والعشرين أي أنه يجب أن ينتظر عامين كاملين حتى يحصل على قرار إعفائه من الخدمة العسكرية.

ومثله تقريباً الممثل شكرو أوزيلديز الشهير بوسام في «ويبقى الأمل» البالغ 27 عاماً والذي حقّق من خلاله نجومية خاصة مع جيزيم كاراجا، وها هو يحقّق نجاحاً مضاعفاً مع صديقه الممثل الصاعد كريم بورسين في مسلسلهما الجديد «مسألة شرف». حاول شكرو الحصول على الإعفاء، لكن صغر سنه حال دون ذلك لولادته يوم 18 فبراير (شباط) عام 1988 أي كان عليه أن ينتظر شهراً واحداً ليقدّم طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية رسمياً.

شاتاي أولوسوي معرّض للتجنيد بأي وقت

يعيش الممثل شاتاي أولوسوي الشهير بأمير في «أسميتها فريحة» أجمل أيام حياته بنجاح الموسم الثاني من مسلسله «مد وجزر»، وباستقرار قصة حبه الجديدة مع شريكته ببطولة «مد وجزر» الممثلة ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم سابقاً وبميرا حالياً بل وقد انعكس ذلك عليه نفسياً. فبدا أكثر ثقةً بنفسه بعد أن أثبتت الأيام له أن خطواته المهنية واثقة وذكيّة، حتى بات اليوم يوصف بأكثر نجوم تركيا شهرة ووسامة في أكثر من 50 دولة عُرض فيها مسلسله السابق «أسميتها فريحة» مع هازال كايا. ورغم أن الحظ يحالفه من سنوات مهنياً وعاطفياً، إلا أنه يقلق من شيء واحد فقط في هذه الفترة، وهو أنه قد يخضع للتجنيد الإلزامي بأي وقت لعدم قدرته على الحصول على الإعفاء من الخدمة العكسرية لصغر سنه كونه من مواليد عام 1990. وقد يخونه الحظ ويخوض تجربة الحياة العسكرية قريباً، إلا إن حصلت معجزة وقدّم طلب الإعفاء قبل طلب إدارة التجنيد العسكرية له للالتحاق بوحدته العسكرية