أنطوان القارح يعرض تشكيلته في المغرب

دُعي مصمم الأزياء اللبناني، أنطوان القارح إلى "مراكش" ليعرض آخر تصاميمه من مجموعة ال"هوت كوتور" كضيف الشرف الوحيد في حفل "تظاهرة القفطان" بين المصممين المغربيين الذين عرضوا آخر إبداعاتهم من الزي الفولكلوري المغربي ، القفطان.

هذه المناسبة التي أقيمت بدورتها التاسعة عشرة هذا العام، تُعد حدثاً عريقاً يُعنى بتصميم الأزياء التقليدية، قدّم خلالها عدد من المصممين أزياء مغربية أصيلة وعريقة تجمع بين الأناقة والجمالية والدقة المتناهية في التصميم والإبداع، وقد تمّ اختيار أنطون القارح من قبل لجنة الحفل كالمصمم الوحيد الغير مغربي ليختتم العروض مع أجمل إبداعاته لعام 2015 ، بعد أن كان ضيوف الشرف في السنوات الماضية أكبر المصممين العالميين ومنهم "ديور". تميزت تصاميم القارح كعادتها بالأنوثة الدفّاقة، والقصّات الحالمة مع 10 فساتين بألوان الباستيل قدمتها العارضات العالميات، وطغت عليها الأقمشة التي تنوعت بين الحرير والدانتيل والجلد، تناغمت مع موضوع "تظاهرة القفطان" التي حملت عنوان "الآلات الموسيقية". كما ميّز المصمم اللبناني العرض بفستان زفاف فريد من نوعه يضيء في الظلمة فكان محط إعجاب الحضور ونقاد الموضة.

هذا وقد حضر العرض الممثل العالمي نيكولاس كايج الذي يتواجد حالياً في مراكش لتصوير مشاهد من أحد أفلامه الهوليودية، ولم يخف كايج إعجابه بتصاميم القارح معتبراً أنه قلّة ما يحضر عروض الأزياء، غير أنه سعيد جداً بالتعرف إلى المواهب العربية التي تحمل طابعاً وأناقةً خاصين.