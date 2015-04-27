مجموعة "2.0" من "لونشان"

تعود مجموعة "لونشان 2.0" LONGCHAMP 2.0 للأعمال في ربيع 2015 مع تركيبات جديدة ومذهلة من الألوان والتصاميم الجديدة والرقيقة، وينضم إليها أيضاً تشكيلة من المنتجات الجلدية الصغيرة المتناسقة معها كعلاوة إضافية.

في الموسم الماضي برزت تركيبة ملفتة من الجلد الأسود الناعم مع لمسات أخيرة باللون الأزرق الكهربائي، والآن ينضم إليها الأسود مع الأصفر الجذاب. وهي تركيبة ستثير حتماً دهشة رب العمل وإعجابه، بالإضافة إلى التناغم الناعم بين البيج والأحمر المرجاني الذي ليس أقل جاذبية.

ولكي تكتمل تشكيلة حاملات الملفات النحيفة الحالية، هناك تصاميم جديدة للاستخدامات تتخطى المكتب (في النهاية، ليس لائقاً أن تبقى LONGCHAMP 2.0 للعمل فقط). أول ابتكاران هما حقيبتان ذكيتان للمدينة تُحملان عبر الجسم، لكن الابداع المميز حقاً هو مع حقيبة اليد الكبيرة بتصميم أفقي مع تباين في القاعدة والمسكات، والتي يمكن تمديدها إلى شكل عمودي بحركة بسيطة من خلال السحاب المعدني، وهو إحدى مزايا التشكيلة. حقيبة واحدة، شكلان اثنان – هذا هو الاستخدام المتعدد.

وتمتاز مجموعة LONGCHAMP 2.0 من المنتجات الجلدية الصغيرة بنفس أناقة وانسيابية الحقائب. تم الاهتمام بكافة الضروريات اليومية، من محفظة للهاتف المتحرك ومحفظة للكمبيوتر اللوحي الصغير إلى محفظة يد مع سحاب يحيط بأطرافها في تصميم مدمج عالي الأناقة.

أخيرا وليس آخراً، تتوفر أيضاً مجموعة LONGCHAMP 2.0 باللون الأحمر المرجاني العادي والأسود العادي، ليتركز النظر على جمال الجلد ورقي التفاصيل.

LONGCHAMP 2.0. الاختيار الذكي لساعات العمل... وبعد العمل!